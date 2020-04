"Nie mamy czasu, sił i środków, by je tracić na nawalanki polityczne"

Nie ma czasu na "polityczną nawalankę", państwo musi być stabilne więc wybory trzeba szybko przeprowadzić i skupić się na walce z epidemią - mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości, Czesław Hoc.

Polityk tłumaczył, że skoro teraz poczta i firmy kurierskie działają bez problemów to - analogicznie - nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.- Po majowych wyborach będzie 3,5 roku bez wyborów. Mamy czas na pewną stabilizację polityczną i walkę z koronawirusem. Nie możemy poświęcać czasu na boksowanie z nieodpowiedzialną w tym momencie koalicją, która będzie robiła "ustawki" przeciwko rządowi. Nie mamy czasu, sił i środków, by je tracić na takie - powiem kolokwialnie - nawalanki polityczne - ocenił Czesław Hoc.Poseł Hoc zwracał uwagę jak to opozycja niezmiennie twierdzi, że PiS chce państwa autorytarnego i jednocześnie ta sama opozycja wzywa do wprowadzenia stanu wyjątkowego, a to daje władzy faktyczne instrumenty do ograniczania swobód obywatelskich.