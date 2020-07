Prezydent zapowiedział dodatkowe wsparcie dla rolników

Będzie wsparcie z funduszy unijnych w wysokości około miliarda euro dla polskich rolników - zapowiedział prezydent Andrzej Duda w środę w Człopie w województwie zachodniopomorskim.

Dodatkowe środki trafią do rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa."Komisja Europejska się na to zgodziła" - zapewniał ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Człopy.- To będą pieniądze, które będą wypłacane w najbliższym czasie, jako pomoc dla polskich rolników. Zupełnie ekstra dodatkowa - zapowiedział prezydent Duda.Prezydent przypomniał, że Polska ma otrzymać na rolnictwo - w nowej unijnej perspektywie budżetowej na lata 2012-2027 - 33 i pół miliarda euro, a więc o 3 miliardy euro więcej niż planowano.W czwartek prezydent spotka się z mieszkańcami Stargardu.