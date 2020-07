Przeciwnicy prezydenta manifestowali w Stargardzie: "oszukuje naród" [ZDJĘCIA]

Łamanie konstytucji i niespełnianie obietnic wyborczych - to prezydentowi Andrzejowi Dudzie zarzucali jego przeciwnicy zgromadzeni w Stargardzie.

Podczas przemówienia głowy państwa grupa około 50 osób wznosiła okrzyki i skandowała nazwisko Rafała Trzaskowskiego - kontrkandydata Dudy w drugiej turze wyborów.- Prezydent przyjechał do Stargardu. Po prostu mówią kłamstwa, oszukuje naród, ludzi. - Ja pamiętam ile zrobił Gierek, to wszystko zbudował. A co zbudował rząd PiS-owski? Nic. Okradł. - Przyszłam demonstrować przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko wszystkiemu co pan prezydent wyprawia. Obiecuje cacanki, a nie spełnia. - Kiedyś byłem zaszczycony, jechałem na Ukrainę, jechałem na zachód i pokazałem się, że jestem Polakiem. A dzisiaj się wstydzę się pojechać, bo wszyscy pokazują mnie: o, przyjechał z Polski, od Dudy przyjechał. - Po prostu chcą z nas zrobić niewolników - mówili przeciwnicy urzędującego prezydenta.Druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.