Wyborcza mobilizacja przed Urzędem Miasta [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejka długa, ale porusza się sprawnie. Mowa o kolejce do Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Około kwadransa muszą czekać mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w wyborach, aby pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania.



- Trzeba korzystać ze swojego prawa wyborczego. W moim środowisku ludzi studiujących większość deklaruje się, że pójdzie na drugą turę. - Mój głos na pewno coś zmieni. Każdy jeden głos się przecież liczy - mówili czekający w kolejce.



W piątek biuro wyborów w Urzędzie Miasta w Szczecinie otwarte jest do godziny 18:00. Ze względu na kolejki, zaświadczenie pobrać będzie można też w sobotę od godziny 7:30 do 15:30.



Do tej pory magistrat w Szczecinie wydał 5 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania. Dokument można pobrać do przyszłego piątku - 10 lipca.