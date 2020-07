Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Piotra Zarembę, wystawa zdjęć i dokumentów z lat 40. czy koncerty na Jasnych Błoniach. Tak Szczecin świętował w niedzielę swoje 75-lecie.

To obchody bardzo ważne dla podkreślania polskiej tożsamości miasta - komentowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".- Dzięki takim obchodom podkreślamy "szczecińskość" - mówił doktor Tomasz Ślepowroński z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Szczecin jest tym specyficznym miastem na mapie Rzeczpospolitej, najpóźniej z dużych miast przyłączony do Polski, a w związku tym każde tego typu świętowanie jest ważne i potrzebne.Mówiąc o początkach polskiego Szczecina nie można zapomnieć o jego pierwszym prezydencie Piotrze Zarembie.- To postać kontrowersyjna, jednak nie można odebrać mu wielu zasług - komentował profesor Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. - Jego wpływ na kształtowanie polskiej administracji, polskiego samorządu, zwłaszcza w pierwszych dwóch latach jest ogromny i to jednak postać, która zasadniczo się różni od komunisty Leonarda Borkowicza, natomiast w późnym okresie on wszedł do wojewódzkiej elity władzy.Po raz trzeci i ostateczny Szczecin został przejęty przez polskie władze 5 lipca 1945 roku. Piotr Zaremba pełnił urząd do 1950 roku. Zmarł 27 lat temu w Szczecinie.