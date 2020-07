Politycy PiS: Pomorze Zachodnie zyskało podczas prezydentury A. Dudy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Andrzej Duda to najlepszy wybór dla Pomorza Zachodniego - podkreślają politycy PiS i prezentują listę inwestycji, które stały się faktem dzięki współpracy rządu z prezydentem Polski.

To między innymi nowe bloki gazowe w elektrowni Dolna Odra, pogłębianie toru wodnego, tunel w Świnoujściu, rozbudowa Gazoportu, budowa fabryki polimerów w Policach czy ponad pół miliarda złotych na nowoczesne centrum dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.



Poseł Artur Szałabawka zestawił rozwój Pomorza Zachodniego za kadencji obecnego prezydenta z deklaracją Rafała Trzaskowskiego, że będzie "wypalał żelazem to, co zrobił PiS"



- Elektrownia Dolna Odra nie istniałaby, bo po przejęciu władzy przez PO-PSL ta elektrownia została przeznaczona "do wygaszenia" - przypomniał Szałabawka.



Wojewoda Tomasz Hinc zwracał uwagę na ponad 5 miliardów złotych z 500+ i kolejne setki milionów na inne programy społeczne w regionie - "Dobry Start" czy "Posiłek w Szkole i w Domu"



- Przypomnę, że polityka naszych poprzedników w ogóle omijała sferę społeczną - zauważył.



Poseł Czesław Hoc mówił o prawie 600 mln zł na Uniwersyteckie Centrum Onkologii PUM w Szczecinie.



- Przy współpracy pana prezydenta Dudy spłynęły potężne pieniądze do mojej Alma Mater - podkreślił Czesław Hoc.



Politycy PiS zwracali także uwagę, że to dzięki wspólnej polityce rządu oraz prezydenta Andrzeja Dudy niemal o połowę zmniejszyło się bezrobocie w naszym regionie.