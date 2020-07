Poseł PSL: musimy odbić polską wieś

W I turze wyborów prezydenckich kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, uzyskał niespełna 2,5 procent poparcia. - Ten wynik jest rozczarowujący i trzeba pomyśleć, jak odzyskać elektorat - mówił w "Popołudniowej Przeplatance" Radia Szczecin poseł PSL, Jarosław Rzepa.

- Będziemy rozmawiać na temat tego co robić dalej po męsku. Dzisiaj scena polityczna jest bardzo mocno podzielona na lewą i prawą stronę, pośrodku brakuje miejsca dla Lewicy i dla nas. Musimy znaleźć sposób, aby odbudować ten elektorat, musimy odbić polską wieś - powiedział Rzepa.Rzepa dodał również, że PSL nie rozważa wejścia w koalicję ani z PiS-em, ani z PO. - Nie ma takiej opcji, aby Polskie Stronnictwo Ludowe kiedykolwiek zawarło porozumienie lub sojusz z Prawem i Sprawiedliwością. My będziemy samodzielni, ani nie z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Platformą Obywatelską. Będziemy samodzielni, tak jak do tej pory byliśmy i jesteśmy od 125 lat - podsumował Rzepa.Wśród mieszkańców wsi Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 3-procentowe poparcie. Najwięcej - bo prawie 55 procent - mieszkańców małych miejscowości głosowało natomiast na Andrzeja Dudę.