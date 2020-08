Mniejszy ruch na lotnisku w Goleniowie

25 tysięcy osób - tylu pasażerów skorzystało w lipcu z lotniska w podszczecińskim Goleniowie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

25 tysięcy osób - tylu pasażerów skorzystało w lipcu z lotniska w podszczecińskim Goleniowie. Port zaliczył spadek w porównaniu z tym, co działo się w latach ubiegłych, czego oczywistym powodem jest pandemia Covid-19.

Spodziewano się jednak gorszego wyniku. Jeżeli nie będzie ponownego lockdownu na nogi staniemy dość szybko - komentuje rzecznik prasowy lotniska w Goleniowie, Krzysztof Domagalski.



- Wszelkie informacje, których udzielają fachowcy z zakresu lotnictwa mówią, że lotnictwu zajmie to 2-3 lata. My myślimy, że to potrwa 12-18 miesięcy - wierzy Domagalski.



Wynik poprawia m.in. regularne połączenie do Lwowa. Korzystają z niego głównie Ukraińcy.



- Jesteśmy po kilku telekonferencjach z lokalną, lwowską organizacją turystyczną jak i z zarządem lotniska we Lwowie, ponieważ oni widzą bardzo duży potencjał dla tej trasy, również pod względem turystycznym dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego - dodaje Domagalski.



Przed pandemią koronawirusa - w lipcu minionego roku - z lotniska w Goleniowie korzystało około 40 tysięcy pasażerów. Obecnie zniesione są surowe obostrzenia sanitarne związane z lotami. Nie zmienia to faktu, że pracownicy portu pilnują, żeby wszyscy dezynfekowali ręce oraz zasłaniali usta i nos.