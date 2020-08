Muszą zaczynać się na sylabę "Po", być oryginalne i niewulgarne. Woliński Park Narodowy ogłosił konkurs na imiona dla młodych żubrów. Chodzi o samca i samicę, które przyszły na świat w wolińskiej zagrodzie wiosną.

Mamą cielaka jest krowa Pozowa, a jałówki - Posawa. Ojcem obu żubrząt jest byk Polanin II.Nadszedł czas, aby wpisać młode do Księgi Rodowodowej, a do tego potrzebne są imiona. Tradycją zagrody w Wolinie jest to, że wszystkie zwierzęta mają imiona zaczynające się jak słowo "Poland".Konkurs będzie dwuetapowy - komisja wybierze 10 najciekawszych imion i podda je głosowaniu internautów. Autorzy zwycięskich zostaną chrzestnymi żubrów i otrzymają upominki oraz rodzinne zaproszenia do odwiedzenia zagrody.Regulamin znajduje się na stronie internetowej Wolińskiego Parku Narodowego.