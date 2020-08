"Składanie kwiatów pod pomnikiem armii sowieckiej, jest wyjątkowo nieczytelne"

To nonszalancja i eksperymentowanie na historii - w ten sposób publicysta i historyk Piotr Semka komentuje sobotnie oddanie hołdu w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej przez władze Szczecina.

Wiceprezydent Krzysztof Soska złożył kwiaty pod pomnikiem Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, odsłoniętym w rocznicę rewolucji październikowej.- W tym wypadku składanie kwiatów akurat w dniu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej pod pomnikiem armii sowieckiej, jest wyjątkowo nieczytelne. Setna rocznica zwycięstwa Polski nad bolszewikami zdarza się rzadko i warto byłoby ją wykorzystać do wyrażenia dumy z walki Polaków o swoją wolność - mówi Semka.W rozmowie z Radiem Szczecin wiceprezydent Soska przekonywał, że składając kwiaty pod radzieckim pomnikiem, chciał "nadać nowy sens temu miejscu".- To jest tak, jak się miesza nonszalancję z chęcią eksperymentowania na historii. Są obszary, które dla ludzi są bardzo ważne. Tutaj na eksperymenty nie ma miejsca. A jeśli już chce się wprowadzić coś nowego, to trzeba po pierwsze ludzi do tego przygotować, a po drugie dobrze to uzasadnić. W tym wypadku nie mieliśmy ani jednego ani drugiego - mówi Semka.Radni PiS domagają od prezydenta Piotra Krzystka oficjalnych przeprosin za zachowanie wiceprezydenta Krzysztofa Soski.