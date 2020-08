Gawłowski ręczy za Diakuna. "Stał się ofiarą nagonki PiS”

Senator Stanisław Gawłowski (na zdj. z lewej) twierdzi, że podobnie jak on, burmistrz Polic Władysław Diakun stał się „ofiarą nagonki PiS”. Fot. Radio Szczecin

Ma siedem zarzutów, w tym cztery korupcyjne - ręczy za burmistrza, do którego weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Senator Stanisław Gawłowski twierdzi, że podobnie jak on, burmistrz Polic Władysław Diakun stał się „ofiarą nagonki PiS”.We wtorek funkcjonariusze CBA weszli do mieszkania burmistrza Polic. Zabezpieczono dokumenty, nośniki elektroniczne a także jego telefon komórkowy. - CBA działało na zlecenie prokuratury w związku ze śledztwem dotyczącym nowego wątku w sprawie afery polickiej - mówi Marcin Lorenc, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. - Nowy wątek dotyczy płatnej protekcji, ingerencji w przetarg o charakterze publicznym, dotyczy również przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej.Prokurator Lorenc tłumaczy, dlaczego odbyła się rewizja w domu burmistrza Diakuna. - Przeszukanie miało miejsce z uwagi na nowe informacje wskazujące, że osoba ta może posiadać nośniki informacji, które mogą być uznane za dowód w toczącym się postępowaniu.Senator Stanisław Gawłowski, który odpowiada przed Sądem Okręgowym w Szczecinie za przyjęcie łapówek na łączną kwotę 730 tysięcy złotych, ręczy za uczciwość Władysława Diakuna. Na swoim profilu Facebooka napisał:„Tym razem na celowniku PiS, prokuratury i CBA znalazł się burmistrz Polic Władysław Diakun. Człowiek cieszący się nieposzlakowaną opinią. Wszyscy, którzy znają Władka wiedzą, że stał się kolejną ofiarą nagonki PiS!”W procesie dotyczącym afery melioracyjnej Gawłowski od początku twierdzi, że jest niewinny, prokuratura działa na zlecenie polityczne, a on sam był więźniem politycznym III RP.