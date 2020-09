Ogród w Przelewicach nie przejdzie w ręce KOWR

Fot. YotuTube / Gmina Przelewice

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach nie przejdzie w ręce Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przelewiccy radni kilkanaście minut przed godziną 18 zagłosowali w tej sprawie. Dziewięciu było przeciw, pięciu było za, a jeden radny się wstrzymał. Taką decyzję radni podjęli pomimo wyraźnego komunikatu ze strony związku zawodowego pracowników Ogrodu Dendrologicznego.



Agnieszka Brudzińska, księgowa ogrodu oraz przewodnicząca związku zawodowego zaznaczyła, że pracownicy chcą, żeby ogrodem dysponował KOWR.



- Jeżeli chodzi o pracowników, to z obawy podjęliśmy decyzję o własnym zabezpieczeniu, tworząc związki zawodowe. Będziemy mieli wsparcie i to sobie wypracujemy. Widząc to, co jest w treści porozumienia z KOWR-em, które mówi o płynnej kontynuacji, to ja wiem, że gorszych warunków nie otrzymam. Mało tego, jeżeli mam zapewnienie finansowania to już wiem, że będę miała te warunki pracy lepsze - mówiła Brudzińska.



Ogród w Przelewicach jest za drogi w utrzymaniu dla gminy. Radni zadecydowali wcześniej o likwidacji ośrodka. Teraz jego losy trafią na salę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Tam zostanie podjęta decyzja, czy drugi zainteresowany przejęciem instytucji - Urząd Marszałkowski - poprowadzi ogród.