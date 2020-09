Nowa Lewica będzie interpelować do rządu ws. lotnisk i Odrzańskiej Drogi Wodnej

Na jakim etapie są inwestycje związane z poprawą żeglowności Odry - sprawdzają posłowie Nowej Lewicy i zapowiadają interpelacje do rządu. Również w sprawie rekompensat za straty finansowe związane z epidemią w portach lotniczych.

Projekt poprawy żeglowności ruszył trzy lata temu, chcemy wiedzieć, co teraz dzieje się w tej sprawie - powiedział podczas sobotniej konferencji przewodniczący Nowej Lewicy w regionie Dariusz Wieczorek.- Będziemy chcieli się zapytać o to, na jakim etapie projekt Odrzańskiej Drogi Wodnej jest obecnie. Bo rzeczywiście jest to bardzo istotny temat dla rozwoju gospodarczego naszych regionów - mówił Wieczorek.Porty lotnicze, w tym goleniowski, liczyły na rekompensaty z powodu epidemii i zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie - miały otrzymać ponad 140 mln zł od rządu.- Jesteśmy trochę zaniepokojeni, że nie są realizowane zapisy tego rozporządzenia. W związku z tym, pozwoliłem sobie wystąpić w zeszłym tygodniu do pana premiera Morawieckiego z prośbą o pilną informację dotyczącą tego, dlaczego te środki finansowe nie zostały uruchomione - mówił Wieczorek.Chodzi o pomoc finansową dla 14 lotnisk.Plan Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie Odry to Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.