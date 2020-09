Lotnisko w Goleniowie ma pieniędzy na 7 miesięcy funkcjonowania [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lotnisko w Goleniowie jest zabezpieczone finansowo na 7 miesięcy działania - mówił w poniedziałek prezes firmy podczas posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Spółka czeka też na rządowe pieniądze, które pokryją straty z powodu pandemii.

Według jednego z udziałowców portu lotniczego Szczecin-Goleniów marszałka województwa Olgierda Geblewicza, tylko pomoc finansowa jego oraz drugiego udziałowca - miasta Szczecin - zapewnia funkcjonowanie lotniska.



- Gdybyśmy się zachowali biernie, to lotnisko w czerwcu już nie miałoby na wypłaty - mówił Geblewicz.



Jak mówił polityk PO, gdy inne kraje z sukcesem lobbowały w Komisji Europejskiej, polski rząd wciąż nie pokrył strat lotniska z tytułu pandemii. Z kolei w TVP Szczecin wiceminister Marcin Horała zapewniał, że czeka na decyzję Brukseli.



- Jak tylko ta decyzja będzie, pieniądze są przygotowane, rozporządzenie jest gotowe - mówił Horała.



Politycy PiS zwracają uwagę, że w myśl umowy to samorząd finansuje bieżącą działalność lotniska. Tak zrobił Szczecin. Prezes firmy Maciej Dziadosz mówi, że dzięki temu wsparciu ma pieniądze na funkcjonowanie.



- To są środki, które zabezpieczą nas na funkcjonowanie na siedem miesięcy - mówi Dziadosz.



Osobną kwestią są pieniądze na inwestycje w Goleniowie, ponad 100 milionów złotych. Jak podkreśla przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze, strona samorządowa doskonale wie, że tu również zgodę musi wydać Komisja Europejska.