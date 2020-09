Pat w sprawie lotniska w Goleniowie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podważa znaczenie porozumienia, w ramach którego władze województwa miałyby przekazać 5 milionów złotych na funkcjonowanie portu lotniczego.

Jednocześnie nie zgadza się na przekazanie opinii publicznej treści dokumentu - mówił w naszym studiu sejmikowy radny Zbigniew Bogucki. Natomiast Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w obliczu tej decyzji również może wycofać 108 milionów złotych dofinansowania. O przyszłości lotniska rozmawiali goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.



Do tej pory Urząd Marszałkowski przekazał lotnisku 1,5 miliona złotych - mówiła Magdalena Kochan, poseł Koalicji Obywatelskiej.



- Pozostałe pieniądze będą przekazane, ale przypomnę, że największym udziałowcem lotniska, są Państwowe Porty Lotnicze. One mają pakiet. I zapowiedzi pana ministra Horały i pana wicepremiera Sasina, nie doczekały się ani złotówki z realizacji - mówiła Kochan.



W sprawie wiedzielibyśmy więcej, gdyby marszałek chciał odkryć karty - podkreślał Zbigniew Bogucki, sejmikowy radny Prawa i Sprawiedliwości.



- Gdyby pan marszałek, tak jak pozostali udziałowcy - również prezydent Szczecina i PPL, chciał ujawnić zapisy tego porozumienia. A LOT od blisko dwóch tygodni nie chce tego ujawnić, tylko opowiada swoje wersje - mówił Bogucki.



Rząd na funkcjonowanie lotniska nie dał "ani złotówki" - mówił Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.



- To samorządy od 2016 roku - mówię tu o mieście i województwie - dawały pieniądze na funkcjonowanie. Dzisiaj mówimy o programie inwestycyjnym i trzymam kciuki za ratyfikację przez Unię Europejską - mówił Rzepa.



Lotnisko w regionie być musi - to zdanie Marka Zakrzewskiego z Porozumienia.



- Największym beneficjentem tego lotniska, jest miasto Szczecin i województwo zachodniopomorskie. Każde duże miasto i region, jeżeli patrzy odważnie w przyszłość, musi mieć port lotniczy - mówił Zakrzewski.



Miasto Szczecin przekazało już lotnisku ponad 10 milionów złotych. Port wpadł w finansowe tarapaty po lockdownie, wywołanym pandemią COVID-19.



Większościowym udziałowcem lotniska jest spółka Państwowe Porty Lotnicze.