Zaremba: "dzięki temu dokowi wchodzimy do pierwszej stoczniowej ligi światowej"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Stocznia ma pakiet zamówień do końca roku, budowa nowego doku jest koniecznością, a zarząd Gryfii "nie jest w konflikcie z większością załogi" - mówił w "Rozmowie pod krawatem" prezes remontówki Krzysztof Zaremba.

Tak szef firmy komentuje ostre słowa części związkowców, którzy zarzucają mu niekompetencję. Zaremba odpowiadał, że nie reprezentują większości załogi. Konflikt dotyczy Świnoujścia, bo według planów, ta część Gryfii ma być sprzedana, a pieniądze przeznaczone na dalsze inwestycje w infrastrukturę hydrotechniczną. Pieniądze zostały uzyskane dzięki wsparciu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.



- Nie sądzę, żebym był w konflikcie z większością załogi, tak to ujmę. Mamy pakiet zamówień do końca roku, współpraca nam się układa bardzo dobrze, także z naszym narodowym przewoźnikiem z PŻM. Właśnie też pod stałą współpracę z Polską Żeglugą Morską jest ta inwestycja. Proszę pamiętać, że dzięki temu dokowi wchodzimy do pierwszej ligi światowej, jeśli chodzi o stocznie remontowe - mówi Zaremba.



Prezes Zaremba zwracał uwagę, że w świnoujskiej części Gryfii na produkcji pracują 43 osoby, gdy 113 osób liczy administracja. A sama stocznia Gryfia ogólnie zatrudnia nieco ponad 630 osób - dojeżdżających również spoza Szczecina.