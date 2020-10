Jarosław Rzepa, szef zachodniopomorskiego PSL. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

PSL stawie sprawę na ostrzu noża. Albo Platforma Obywatelska w Senacie zgodzi się na poprawki w sprawie "Piątki dla zwierząt", albo koalicja z PO zostanie zerwana.

Ludowcy stawiają trzy warunki. Chodzi o: wycofanie zakazu o uboju rytualnego, dłuższy okres wygaszenia ferm norek oraz odebranie możliwości kontroli gospodarstw przez organizacje ekologiczne - mówił podczas konferencji prasowej poseł PSL Jarosław Rzepa.



- Te trzy punkty są dla nas fundamentalne, my się nie cofniemy. Dajemy warunki, mówimy czego nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Najbardziej się obawiam o ubój rytualny. Uważam, że to będzie kością niezgody między nami. Ale my się nie cofniemy - mówił Rzepa.



W Sejmie zdecydowana większość posłów Platformy poparła "Piątkę dla zwierząt" autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie w senacie w tej sprawie odbędzie się 13 października.