Działacze PiS o aborcji. Na siedzibie partii zawisł baner [ZDJĘCIA]

Przedstawiciele PiS powiesili baner na siedzibie partii, z napisem: "435 - liczba dzieci poddanych aborcji z powodu podejrzenia wystąpienia Zespołu Downa - dane na rok 2019".

Szef PiS w Szczecinie Leszek Dobrzyński podkreśla, że "sprawa aborcji wymaga poważnej dyskusji i informacji".



Przed siedzibą partii stoją znicze i chryzantemy przyniesione przez uczestników protestów Strajku Kobiet, którego liderki domagają się między innymi aborcji na życzenie. Teraz kwiaty stoją pod wspomnianym napisem - poseł PiS tłumaczy, że do rzeczowej dyskusji potrzebna jest rzetelna informacja.



- Kiedy przychodzi raz do roku Światowy Dzień Zespołu Downa, kiedy rozmaici celebryci, politycy ubierają kolorowe skarpetki, wrzucają zdjęcia na Facebooka, Instagrama, liczą lajki, padają hasła: "wszyscy kochamy dzieci z Zespołem Downa". Warto zastanowić się jakie to niesie dalsze konsekwencje i co z tymi dziećmi z zespołem Downa, które nie mają okazji do tego, żeby przeżyć i te zdjęcia z kolorowymi skarpetkami zobaczyć - mówi Dobrzyński.



Strajki Kobiet rozpoczęły się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niezgodność z ustawą zasadniczą aborcji eugenicznej - to dotyczy też podejrzenia zespołu Downa.



Większość demonstracji w Szczecinie kończyła się pod siedzibą PiS, protestujący domagają się ustąpienia rządu.