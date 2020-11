Prezydent Krzystek deklaruje wsparcie organizacji reprezentujących mniejszości seksualne i inne

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Piotr Krzystek deklaruje finansowe wsparcie dla organizacji reprezentujących mniejszości seksualne i inne oraz przyjęcie stanowiska "Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji". Dzieje się to w czasie, gdy radni rozpatrują zasadność złożonych w radzie miasta przez aktywistów petycji w tej sprawie.

W dokumencie wymienia się różne grupy społeczne, w komisji rady dyskutowano przede wszystkim czy w Szczecinie dochodzi do regularnej dyskryminacji osób LGBT.



Według Igora Podeszwika z inicjatywy Nowy Szczecin, homofobia w Szczecinie jest powszechna. - Opowiem historię kolegi, który był z chłopakiem w jednym z klubów w centrum miasta, został ciężko pobity - mówił Podeszwik.



Radny Dariusz Matecki z klubu PiS podkreślał, że według konstytucji wszyscy Polacy mają równe prawa i stawiał pytanie, kto jest dyskryminowany?



- Mój kolega z krzyżykiem na piersi został zaatakowany podczas "czarnego protestu", zwyzywano go jako katolika - podkreślił Matecki.



Zdaniem radnego z prezydenckiego klubu Bezpartyjnych Mirosława Żylika, nauczyciela i dyrektora szkoły, sytuacja osób LGBT nie jest w Szczecinie zła.



- Przez 36 lat w mojej szkole nie spotkałem się z żadnym przykładem dyskryminacji - mówił Żylik.



Zastępca prezydenta Daniel Wacinkiewicz podkreślał, że rolą samorządu nie jest wchodzenie w ideologiczne spory i jednocześnie zadeklarował wsparcie finansowe.



- Będzie uruchomienie programu dotacyjnego, w którym organizacje będą mogły występować - tłumaczył Wacinkiewicz.



Nie wiadomo, jaka będzie pula przeznaczonych na to pieniędzy. Petycje aktywistów zyskały przychylność radnych KO. Nie wiadomo, czy będą głosowane w listopadzie, podobnie jak jeszcze nie wiadomo, czy w programie sesji rady będzie stanowisko przygotowane przez prezydenta.