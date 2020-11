Komunikacja w mieście: znaleźć "złoty środek", zbalansować koszt...

Jak zmniejszyć ruch w mieście i rozwiązać problem z parkingami? Władze Szczecina mają plan - należy przekonać mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Jest pomysł obniżenia cen biletów sieciowych.

Radna Koalicji Obywatelskiej, Dominika Jackowski mówiła w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin, że obniżki powinny być zdecydowane tak, aby kierowcom nie opłacało się wyjeżdżać samochodem z garażu.- Nam zależy na tym, żeby obniżki nie były rzędu 10 proc., ale: 20 proc. Najwięcej sprzedaje się biletów imiennych. Zależy, by pomóc mieszkańcom, którzy korzystają z komunikacji najczęściej - powiedziała.Musimy odpowiedzialnie zarządzać budżetem miasta - odpowiadał radny Bezpartyjnych, Mariusz Bagiński.- Nasze rozmowy polegają na tym, żeby znaleźć "złoty środek" i zbalansować: koszt przejazdu dla mieszkańca i żeby jednak mu się opłacało - mówił Bagiński.Samo obniżenie cen sieciówek nie rozwiąże problemu - dodawał radny Prawa i Sprawiedliwości, Roman Lewandowski.- Do zagadnienia trzeba podejść kompleksowo: żeby były wybudowane nowe parkingi, linie komunikacyjne... To będzie kosztowało - podkreślił Lewandowski.Na komunikację miejską Miasto Szczecin przeznacza co roku ponad 150 milionów złotych.