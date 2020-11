Koronawirus to nie „fejk”. Apel ze świnoujskiego szpitala

Miejski Szpital w Świnoujściu. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Koronawirus to nie „fejk” - apelują pracownicy szpitala w Świnoujściu. Na stronie internetowej placówki opublikowali opis pracy w dobie epidemii. Jak przekonują, sytuacja jest poważna.

W szpitalu w Świnoujściu są leczeni pacjenci z Covid-19. To sześć osób, jedna z nich jest pod respiratorem. W ostatnich tygodniach z powodu zakażenia koornawirusem w placówce zmarły cztery osoby. Personel szpitala apeluje, by epidemię traktować poważnie i nie bagatelizować wirusa.



Czytamy między innymi:

„Obserwujemy to, co dzieje się w Internecie i czytamy opinie osób, czasami znanych, które wątpią w istnienie koronawirusa lub bagatelizują sprawę. My zachęcamy, żeby do problemu epidemii podejść poważnie. Zachęcamy do przestrzegania obostrzeń, tj. noszenia maseczek, mycia rąk, zachowywania dystansów, ograniczania kontaktów. To działa!”



Obecnie w regionie zakażonych koronawirusem jest ponad 16 tysięcy osób, ponad 900 przebywa w szpitalach.