Radny KO: Wyremontować i wspomóc, ale nie oddawać

Wyremontować budynek za miejskie pieniądze, wspomóc finansowo, ale nieruchomości Siostrom Misjonarkom Miłości nie oddawać - mówił w "Rozmowach pod krawatem" przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler.

Siostry od 33 lat w kamienicy na Łasztowni pomagają bezdomnym i ubogim. Nigdy nie prosiły i nie dostały finansowego wsparcia od miasta.Dwa lata temu zwróciły się z prośbą o oddanie wymagającego gruntownego remontu budynku w użytkowanie wieczyste. Klub KO uchwałę w tej sprawie zablokował, nie chce zastosowania 99-procentowej bonifikaty.- To nie jest dobry czas - stwierdził radny Tyszler, mówiąc o tym "co dzieje się wokół hierarchów Kościoła". - Robią to, co robią i należy im się za to i szacunek i pomoc oraz godne warunki bycia i życia.- Ale do tej pory nie otrzymały od miasta złotówki - powiedział prowadzący audycję Przemysław Szymańczyk.- No i może czas to zmienić - odpowiedział radny Tyszler. - Natomiast co innego jest to, żeby z dużą bonifikatą był oddawany majątek miejski. Potrzeba, żebyśmy wyremontowali tą placówkę niekoniecznie ją oddając.Wobec presji radnych KO, uchwała w sprawie przekazania kamienicy Siostrom Misjonarkom Miłości "spadła" z porządku przyszłotygodniowej sesji rady miasta. Być może sprawa będzie rozpatrywana w grudniu.