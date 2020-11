To największy remont od czasów wojny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwa modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego na szczecińskim Gocławiu. Koszt to ponad 50 milionów złotych.

- To największy remont bazy od czasów wojny - mówi Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Baza od czasu, kiedy przejęła ją Administracja Morska, czyli po wojnie nie była poważnie modernizowana, tylko na bieżąco remontowana. Baza była bardzo mocno rozczłonkowana na dużej działce. Celem naszego projektu jest scentralizowanie bazy w jeden, duży kompleks budynków, co za sobą niesie oszczędności energii czy ogrzewania.



Oprócz modernizacji budynków, gruntownie zostanie przebudowany jeden z basenów, gdzie stacjonują jednostki Urzędu Morskiego.



- Baza Oznakowania Nawigacyjnego jest to takie specyficzne miejsce Urzędu Morskiego, gdzie przetrzymywane są znaki wodne, tu są prowadzone prace remontowe. Jednocześnie jest to miejsce postoju jednostek Urzędu Morskiego, stąd wypływają w okresie letnim boje plastikowe, a ze względu na rejon, w jakim żyjemy są stalowe, które są trwałe również, gdy pojawi się lód - tłumaczy Szumny.



Inwestycja ma zostać ukończona na początku 2022 roku. Jest ona realizowana w ramach pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra.