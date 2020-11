Wulgarne banery na siedzibie PiS [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Front biura Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie obklejony plakatami Strajku Kobiet. To banery z wulgarnymi hasłami.

Przykre, że przeszkadzają w pracy ludziom, którzy na politykę nie mają wpływu - komentuje sekretarz zarządu okręgowego PiS Witold Witkowski. O sprawie pracownicy biura dowiedzieli się w niedzielę przed południem.



Jak mówi Witkowski za wszystkie dewastacje, finansowo odpowiada wspólnota mieszkaniowa. - Oni robią to najczęściej, jak nas nie ma. Charakterystyczne jest to, że przychodzą pod osłoną nocy. Najgorzej, że to utrudnia życie pracującym na miejscu ludziom, którzy nie mają wpływu na to, co się odbywa w Sejmie, w tych w sprawach ważnych.



Sprawą zajmuje się szczecińska policja. Udało się już zabezpieczyć nagranie monitoringu, na którym widać twarze wandali.