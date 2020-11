Goście RSnW: każda krytyka Kościoła jest traktowana jako atak

Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

Nie milknie dyskusja na temat kardynała Stanisława Dziwisza i innych hierarchów Kościelnych, którzy mieli ukrywać przypadki pedofilii.

W "Radiu Szczecin na Wieczór" ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówił, że były sekretarz Jana Pawła II jest Kościelnym konserwatystą, który jest niechętny pełnej lustracji.



- Ja myślę, że przy całym szacunku do księdza kardynała Dziwisza, on jest przedstawicielem tego Kościoła, który ciągle uważa, że Kościół to jest grupa księży i biskupów. Czyli każda krytyka jest traktowana jako atak - mówił ks. Isakowicz-Zaleski.



Filozof i publicysta Tomasz Terlikowski dodawał, że część hierarchów Kościoła poczuła się zbyt bezkarna.



- Nie ulega wątpliwości, że to jest pewien swoiście rozumiany klerykalizm. Znaczy przekonanie, że dobro instytucji i osób duchownych jest ważniejsze, niż dobro ofiar - mówił Terlikowski.



W niedzielę przed siedzibą kardynała Stanisława Dziwisza w Krakowie odbył się protest. Jego uczestnicy domagali się ujawnienia wszystkich przypadków pedofilii w Kościele.