Bogucki: włączę się w rozmowy o sytuacji przemysłu stoczniowego

Zachodniopomorski wojewoda włączy się w rozmowy o sytuacji przemysłu stoczniowego w Świnoujściu - zapowiedział, w "Rozmowie pod krawatem", Zbigniew Bogucki.

Polityk zwracał uwagę, że ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie przyszłości prawie 200 pracowników likwidowanej świnoujskiej remontówki odbyło się przed objęciem przez niego urzędu.Zbigniew Bogucki, od dzisiaj nowy wojewoda zachodniopomorski, zadeklarował gotowość do rozmów ze stronami.- Będę chciał te strony i wszystkie interesy wyważyć. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że kompromis jest zawsze jednak pochodną pewnych ustępstw ze wszystkich stron, więc myślę, ze tutaj musimy tak to rozwiązać, żeby w ramach kompromisu - który pewnie wszystkich nie zadowoli - rozwiązać tę trudną sytuację. To jest pewnie jedno z moich najtrudniejszych zadań na przyszłość. Trzeba także rozumieć te interesy gospodarcze, które są bardzo ważne - tłumaczył Bogucki.Świnoujską stocznię połączono z Gryfią w 2013 roku - tu większość upatruje pra przyczyny obecnej sytuacji. Teren zakładu ma kupić Zarząd Portu, za pieniądze ze sprzedaży, prezes Gryfii chce budować nowy dok w Szczecinie.