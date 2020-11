Spór z UE. "Każdy kraj może znaleźć się w takiej sytuacji, jak Polska i Węgry"

Spór Polska i Węgry kontra Unia Europejska tematem "Magazynu Międzynarodowego" Radia Szczecin.

Polska i Węgry nie zgadzają się na powiązanie unijnych funduszy z tak zwanym mechanizmem praworządności.- Polska nie powinna ustąpić w tym sporze, ale brakuje wyjaśnienia powodu sporu ze strony polskiej za granicą - powiedziała Dominika Cosić, korespondentka TVP w Brukseli. Jak dodaje, dziennikarze i dyplomaci zagraniczni pytają o co chodzi, w co gra Polska i Węgry, dlaczego się upieramy.- Tłumaczę im, że Polska w tym momencie gra także w interesie Włoch, Grecji czy innych krajów. Bo to nie chodzi o Polskę czy Węgry. Komisja Europejska chce sobie uzurpować kompetencje, których wcześniej nie miała, traktaty tego nie przewidywały. Tak naprawdę chodzi też o to, żeby zrobić kolejny krok w stronę większej federalizacji UE, ograniczenia suwerenności krajów członkowskich. Każdy inny kraj może znaleźć się w takiej sytuacji, jak my - powiedziała Cosić.W grudniu przywódcy krajów członkowskich mają rozmawiać na ten temat na szczycie Rady Europejskiej. Do końca roku negocjacje nad unijnym budżetem prowadzą Niemcy. Od stycznia zastąpi je Portugalia, która przejmie prezydencję w Unii Europejskiej.