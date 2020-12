Odrzucony przez urzędników projekt SBO wraca do gry

Projekt do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, o którym było ostatnio najbardziej głośno i przez który opóźniło się głosowanie, wraca do gry. Od poniedziałku będzie można oddać głos na "Kurs na północ".

Na początku tygodnia komisja odwoławcza przyjęła odwołanie pomysłodawców inicjatywy. Teraz Biuro Dialogu Obywatelskiego UM zgodziło się umieścić projekt na liście do głosowania. A głosować będzie można od poniedziałku do 21 grudnia.Projekt "Kurs na północ" zakłada rewitalizację terenu wokół wieży gocławskiej. Najpierw projekt zakwalifikowano do głosowania, potem jednak zespołowi opiniującemu nie spodobało się to, że pomysłodawcy chcieli zatrudnić ankieterów do zbierania podpisów pod projektem. Uznano to za naruszenie zasad współżycia społecznego i projekt zweryfikowano negatywnie. Wtedy pomysłodawcy odwołali się od tej decyzji.Z powodu zamieszania związanego z projektem "Kurs na północ", głosowanie w SBO zostało przesunięte. Miało ruszyć w ostatni wtorek.