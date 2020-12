Siostry Kalkutki w impasie mimo zapewnień prezydenta Krzystka

Sprawa przekazania budynku dla "sióstr Kalkutek" znów nie trafi na sesję Rady Miasta.

To decyzja prezydium Rady, gdzie większość głosów mają Bezpartyjni i Koalicja Obywatelska.Siostry od 33 lat opiekują się bezdomnymi w kamienicy na Łasztowni - bez grosza wsparcia z miejskiej dotacji.Dwa lata temu zgłosiły wniosek wykupu budynku za symboliczną kwotę, aby go wyremontować.Niedawno prezydent Piotr Krzystek nie miał wątpliwości, że kamienica powinna trafić w ręce sióstr, tymczasem już drugi miesiąc sprawa nie zostanie poddana pod głosowanie.Bezpartyjni Piotra Krzystka przychylają się bowiem do głosu Koalicji Obywatelskiej, która jest przeciwna przekazania budynku siostrom.