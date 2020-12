"Konsolidacja Gryfii jest konieczna"

Budowa nowego doku dla Gryfii jest kluczowa dla przetrwania przedsiębiorstwa w nadchodzących, bardzo trudnych dla branży czasach - mówił w "Rozmowie pod krawatem" były minister gospodarki morskiej, Marek Gróbarczyk broniąc decyzji o sprzedaży świnoujskiej części "remontówki".

Polityk zwracał uwagę, że te tereny kupi Zarząd Portów Szczecin-Świnoujście, który notuje coraz lepsze wyniki i powinien być to impuls do dalszego rozwoju tej firmy. Z kolei, co przykładowo widać po sytuacji zakładów w Niemczech, stocznie mają problemy w czasie pandemii.- Przyszły rok będzie tragiczny; wskazują na to nie tylko nasze, ale również światowe przewidywania. Jeżeli nie wykonamy bardzo kierunkowych ruchów, to stocznia po prostu przestanie funkcjonować. Musi nastąpić konsolidacja w tej branży: przede wszystkim decyzja o budowie dużego doku w "Gryfii". Mamy na to pieniądze, mamy dobrze wyceniony projekt oparty o test prywatnego inwestora i to ze wszystkich stron - argumentował Gróbarczyk.Zapewniał też, że wszyscy pracownicy świnoujskiej części Gryfii otrzymali ofertę pracy w Szczecinie. Tu również ma być budowany nowy dok.