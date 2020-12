Powszechne szczepienia to jedyna szansa, na spowolnienie pandemii koronawirusa - tak najnowsze informacje w sprawie preparatu komentuje prof. Miłosz Parczewski.

W poniedziałek Europejska Agencja Leków pozytywnie zaopiniowała szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Pfizer.Oznacza to, że pierwsza szczepionka przeciwko koronawirusowi zatwierdzona i dopuszczona na unijny rynek.Konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił film, w którym wyjaśnia m.in. jak działa szczepionka i jak przebiegały nad nią prace.Prof. Parczewski zwraca uwagę, że liczba zakażeń w Europie nadal jest bardzo wysoka, a wyhamować pandemię mogą tylko powszechne szczepienia.- Osoby, które są najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem i zgonem, to osoby 65+. To jest o 44 razy wyższe ryzyko zgonów. W tej populacji - od której będziemy zaczynać programy szczepień - to szczepienie na pewno jest ważne i na pewno korzyść przewyższa ryzyko - powiedział.Szczepienia w Polsce mają ruszyć w styczniu; w pierwszej kolejności preparaty otrzymają pracownicy służby zdrowia.