Kościół świętuje. Małżeństwa odnawiają swoje przyrzeczenia

W Kościele Katolickim dziś święto Świętej Rodziny. Podczas mszy świętych pary odnawiają swoje przyrzeczenia małżeńskie.

- Wiele par jednocześnie publicznie odnawia swoje przyrzeczenia małżeńskie dziś podczas mszy świętych - mówi ks. Robert Mrozowski. - Myślę, że każde małżeństwo przeżywa to bardzo indywidualnie, bo usłyszeć takie słowa od małżeństwa, które mają już swój staż, czasem też bardzo wiele przeżyć, różnych doświadczeń, to te słowa nabierają pięknego znaczenia i głębokiego i to się daje nawet wyczuć.- Nie zawsze znamy historię danego małżeństwa - dodaje ks. Mrozowski. - Ale w tych słowach, które wypowiadają, słychać, że za tymi słowami już stoi bardzo dużo. Tej miłości, która jest nie tylko wypowiedziana, ale bardzo mocno doświadczona. Miłość, która potrafi przebaczać, przeżywa pojednanie, potrafi wrócić.Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w ciągu pierwszego półrocza mijającego roku rozwiodło się 23 tys. par. To co trzecie małżeństwo.