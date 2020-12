Na świecie zapanuje bieda? To może być kolejny efekt epidemii

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na świecie może dojść do wzrostu skrajnego ubóstwa - mówił w audycji Radio Szczecin na Wieczór prof. Ryszard Szarfenberg.

Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego w ten sposób komentował ekonomiczne skutki epidemii. Jak dodawał, ma nadzieję, że będzie to tylko wzrost krótkotrwały.



- Mam na myśli rok, może dwa zatrzymania się tego trendu w obniżce ubóstwa na świecie, później wróci sytuacja do normy, po tym jak szczepionka będzie upowszechniona - mówił Szarfenberg.



Najbardziej przez epidemię ucierpiały turystyka i usługi, dodał dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Piotr Arak.



- Było kilka sektorów, które sobie całkiem nieźle poradziły i to jest produkcja mebli, które były eksportowane na rynek europejski, po drugie firmy kurierskie, które notują przychody wyższe o blisko 20% - wyjaśniał Arak.



Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek poinformował, że według szacunków, PKB Polski w bieżącym roku spadnie o 3,1 proc., a stopa bezrobocia wyniesie 6,1 proc.

