Jaki będzie Florian Krygier przed szczecińskim stadionem? Radni podzieleni

Instalacja Artystyczna Floriana Krygiera - na Stadionie Miejskim w Szczecinie - zwyciężyła w ósmej edycji głosowania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

O tym, jak powinna wyglądać realizacja projektu rozmawiali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.Moim zdaniem dobrze byłoby rozstrzygnąć konkurs. Prace artystów - rzeźbiarzy czy amatorów, którzy wykonaliby taki prototyp rzeźby, można by potem ocenić - mówił Roman Lewandowski, radny Prawa i Sprawiedliwości. - Mowa jest o instalacji, więc tym bardziej uważam, że powinien być zrobiony projekt i poddany dyskusji. Podejście artystyczne ma to do siebie, że pojawiają się różne punkty widzenia, ale też jakaś idea powinna być uwzględniona. Idea przekazu.- Ogłoszenie konkursu jest jak najbardziej dobrym sposobem na wyłonienie kształtu instalacji - komentuje Agata Grenda z Bezpartyjnych. - Wydaje mi się, że w porozumieniu z pomysłodawcą powinno się powołać jakąś komisję niezależną i jak najbardziej wyłonić w ramach konkursu najładniejsze instalację i rzeźbę.Trzeba czerpać z tych dobrych praktyk, jak w przypadku pomnika Krzysztofa Jarzyny czy napisu "Szczecin. To są projekty, które miały konkurs - mówi Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej.- Forma konkursowa jest w tym przypadku najlepszą formą. Pozwala ona zderzyć różne wizje, pozwala artystom wykazać się. Jury konkursowe może też wybrać najlepszą pracę tego konkursu. Jestem za taką formą, jak najbardziej - dodaje Słowik.Należy zmienić procedurę. Najpierw Rada Miasta powinna podjąć uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika, a dopiero potem składać wniosek do SBO. To co mamy teraz, jest nieposzanowaniem roli ustawowych kompetencji Rady Miasta - komentuje Edyta Łongiewska-Wijas.- Mamy ewidentnie do czynienia z typowym pomnikiem, upamiętnieniem konkretnej osoby. Nawet, jeżeli ktoś to nazwał instalacją, z resztą tu wychodzi kolejny brak kompetencji w Urzędzie Miasta, bo wtedy powinno być to zweryfikowane i zmienione na pomnik, bo opis ewidentnie wskazuje na pomnik, bo mamy tutaj upamiętnienie konkretnej osoby, a nie instalację artystyczną - tłumaczy Łongiewska-Wijas.Instalacja Floriana Krygiera zdobył ponad 11 tys. głosów, wyprzedzając projekt "kurs na Północ" i projekt budowy pomnika Sediny.