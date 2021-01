Szpital tymczasowy gotowy do pracy, ale na razie nie przyjmuje pacjentów. To ,,bufor bezpieczeństwa"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpital tymczasowy w Netto Arenie jest w gotowości, na razie jednak nie ma konieczności, by przyjmował pacjentów zakażonych koronawirusem - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Dodaje jednak, że jest to bardzo potrzebna inwestycja. Na razie w tym miejscu, w poniedziałek uruchomiono największy punkt szczepień przeciwko Covid-19 w regionie.



Szpitala nie trzeba na razie uruchamiać, bo spada dobowa liczba zakażonych w regionie - mówi wojewoda zachodniopomorski.



- Jest buforem bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy pandemia znowu zaczęłaby się rozszerzać. Mam dobre wiadomości z ostatniego tygodnia, dlatego że odnotowaliśmy taki wyraźny spadek liczby chorych w szpitalach i to jest jakiś promyk nadziei, bo cały czas byliśmy jakby ,,na górce" właściwie od początku grudnia - wyjaśnia Zbigniew Bogucki.



W Netto Arenie przygotowano miejsca dla 175 chorych. Punkt szczepień zajmuje ok. 30 procent powierzchni szpitala. Dziennie ma zaszczepić 500 pacjentów. Drugi szpital tymczasowy działa na Pomorzanach. Tam już leczeni są pacjenci z Covid-19.

