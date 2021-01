Goście RSnW podsumowują 20 lat istnienia PO

Mija 20 lat, od kiedy powstała Platforma Obywatelska. Partię w 2001 roku zakładali: Donald Tusk, Andrzej Olechowski i śp. Maciej Płażyński. Niedawno Andrzej Olechowski dla portalu "Wprost" stwierdził, że obecny lider PO Borys Budka swoim entuzjazmem ludzi nie pociąga.

A gdy PiS przegra, to wdepniemy w nieprzygotowaną PO. To partia bez klarownego planu. A na dodatek na 20-lecie partii odeszło od niej troje parlamentarzystów. Mimo to poseł PO Paweł Poncyliusz komentował w programie "Radio Szczecin na Wieczór", że w przyszłości Platforma ma do zaoferowania wiele.- Platforma dzisiaj między innymi Zespół ds. Naprawy Rzeczypospolitej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, którego też jestem członkiem. Pokazuje, że jest wiele spraw, które trzeba po nowemu opisać. Trzeba opisać, to jak odbudować Polskę po odzyskaniu władzy od Prawa i Sprawiedliwości - przekonywał Poncyliusz.Dobrze Platformie Obywatelskiej życzy poseł PSL Jarosław Rzepa. Jak mówił, bez PO trudno będzie przejąć władzę.- Jestem zainteresowany, żeby ta demokratyczna część sceny politycznej, do której niestety nie mogę zaliczyć w pełni Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś to Prawo i Sprawiedliwość jednak od władzy odsunęła - komentował Rzepa.Po 8 latach swoich rządów, Platforma Obywatelska stała się po prostu partią niewiarygodną. Partia, która nie miała planu, jak pomóc przedsiębiorcom, dziś najgłośniej krytykuje rządową pomoc w trakcie epidemii - komentował poseł PiS Jan Mosiński.- Chciałbym nawiązać do słów, które powiedział Donald Tusk na inauguracyjnym spotkaniu, mitingu Platformy Obywatelskiej, że jest trzech tenorów i jest orkiestra. Tu już nie ma tenorów, a orkiestra w rozsypce, przez wiele lat fałszująca. Mamy poważny kryzys Platformy Obywatelskiej - mówił Mosiński.Dodajmy, że według najnowszego sondażu IBRiS Platforma Obywatelska może liczyć na niespełna 20% poparcia.