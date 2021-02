"Jeśli rząd czegokolwiek zabrania, to musi być jakaś rekompensata"

Fot. pixabay.com / marketingnorm (CC0 domena publiczna)

Z maksymalnymi obostrzeniami, ale otwierać - poseł klubu Koalicja Polska PSL Radosław Lubczyk w "Rozmowach pod Krawatem" mówił, że jest grupa przedsiębiorców, którym lada chwila grozi bankructwo, o ile nie dojdzie do otwarcia gospodarki.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że złoży pozew "w imieniu pokrzywdzonych przedsiębiorców" branży gastronomicznej czy turystycznej. Zwróciliśmy uwagę, że ewentualne koszty z tym związane i tak poniosą Polacy - Radosław Lubczyk odpowiadał, że to nie jest szukanie politycznego poklasku.



- Trzeba ustalić pewne kryteria, że w restauracji, która ma ileś metrów, jest tyle miejsc. Tak samo jak chodzimy do kościoła. Natomiast jeżeli chodzi o odszkodowania, to jeśli rząd czegokolwiek zabrania i ludzie nie mogą zarabiać, no to musi być jakaś rekompensata. Nie mówię, że wszystkim, bo rzeczywiście niektóre branże dostały odpowiednią ilość funduszy i one dają sobie radę. Wiemy, że budżet nie jest z gumy. Ale są też pewne branże, o których po prostu rząd zapomniał - mówił Lubczyk.



W czwartek w Polskim Radiu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że najpóźniej w piątek premier Mateusz Morawiecki przedstawi decyzje rządu w sprawie ewentualnego łagodzenia obostrzeń epidemicznych.