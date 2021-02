Platforma "trzęsie portkami" przed Hołownią? Poseł Prawa i Sprawiedliwości o konwencji PO

Platformie Obywatelskiej "trzęsą się portki" przed ruchem Hołowni - tak sobotnią konwencję PO oceniał w "Rozmowach pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

W sobotę politycy największej jeszcze partii opozycyjnej poinformowali o chęci zawiązania "Koalicji 276". Jednak liderzy innych ugrupowań krytykują ten ruch, mówią o "odgrzewanym kotlecie" czy "małżeństwie bez pytania o zdanie wybranka". Zdaniem Dobrzyńskiego, konwencja była jedynie wyjściem naprzeciw konkurencji.- Ta konwencja była skierowana oczywiście wobec pana Hołowni. Liderom Platformy Obywatelskiej - jak to napisał kiedyś poeta - "trzęsą się portki". Mamy pana Szymona Hołownię z telewizji, bez jakiegoś dorobku politycznego, który wchodzi na scenę polityczną i w zasadzie bez żadnych problemów przejmuje elektorat Platformy Obywatelskiej. Wychodzi na to, że te 20 lat zostaje ocenione przez wyborców Platformy w sposób taki, że przechodzą oni gremialnie do pana Hołowni - oceniał poseł Prawa i Sprawiedliwości.Według Dobrzyńskiego, PO kolejny raz popełnia ten sam błąd koncentrując się na "niszczeniu" Prawa i Sprawiedliwości - zamiast przekonywać wyborców programem opartym o budowanie nowej jakości życia w Polsce.