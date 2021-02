Powiat kołobrzeski wyspą bezrobotnych?

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Po przeanalizowaniu danych z terenu całej Polski, Kołobrzeg okazał się miejscem, w którym na przestrzeni roku bezrobocie wzrosło najmocniej.

Tak sytuację na rynku pracy nad morzem określił ekonomiczny portal Money.pl.



Według Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu obecnie stopa bezrobocia wynosi 5% i jest wyższa prawie o 4% w stosunku do grudnia 2019 roku.



Wówczas bez pracy pozostawało zaledwie 347 mieszkańców powiatu. Dziś ta liczba przekroczyła już 1500 osób.



Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wskazuje, że te dane wynikają z dramatycznej sytuacji branży turystycznej, która znalazła się w kryzysie, w wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.



- Jesteśmy gospodarką jednoimienną i osoby, które tracą pracę nie mają właściwie najmniejszej szansy na pozyskiwanie tej pracy w innych sektorach, bo tych innych sektorów najzwyczajniej nie ma - tłumaczy Tamborski.



Mariusz Ławro, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego tłumaczy, że przez zamknięcie obiektów noclegowych cierpi dużo mniejszych firm.



- Wokół nas jest tworzonych bardzo dużo firm mniejszych czy większych, które świadczą usługi czy to serwisowe, czy dostawy towaru. W związku z tym, że my nie funkcjonujemy, to oni też nie mogą funkcjonować - dodaje Ławro.



Dodajmy, że bezrobocie na terenie całego województwa wynosi obecnie ponad 8%. Dla porównania - w grudniu 2019 roku było to niespełna 7%