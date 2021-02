Trwa proces uruchamiania bloków energetycznych w elektrociepłowni Pomorzany [AKTUALIZACJA]

Wciąż zimne kaloryfery i brak ciepłej wody ma większość mieszkańców lewobrzeżnej części Szczecina.

AKTUALIZACJA (godz. 11:00)

Informacja z godz. 10:00

Jeden blok już pracuje, drugi został uruchomiony z małą mocą - taki komunikat przekazała nam przedstawicielka Polskiej Grupy Energetycznej. To w związku z awarią w elektrociepłowni Pomorzany. Ostatecznie nie wiadomo, kiedy ciepło w pełni wróci do domów. Proces uruchamiania bloków energetycznych cały czas trwa.Zdenerwowani słuchacze dzwonią do nas w tej sprawie.- Nie grzeją kaloryfery, nie mamy żadnej informacji. - Kaloryfery zimne. Od niedzieli późnego wieczora nie mamy ani ciepłej wody ani centralnego ogrzewania. W mieszkaniu temperatura spadła poniżej 18 stopni - informują słuchacze.Od godziny 7:00 bezskutecznie próbujemy ustalić, kiedy ciepło wróci do domów mieszkańców. Rzeczniczka PGE zapewniła nas, że po godzinie 9:00 pojawi się komunikat na stronie firmy.Ale jest też dobra informacja od naszej słuchaczki.- Na Pomorzanach kaloryfery zaczynają być ciepłe. Dzwonię z taką dobrą wiadomością - informuje słuchaczka.Jak już informowaliśmy, pierwsze zakłócenia w dostawie ciepła pojawiły się weekend, w poniedziałek rano kaloryfery były już zimne. To przez awarię w elektrociepłowni Pomorzany.