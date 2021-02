Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Poseł PiS przyznaje, że jest "skonfundowany" obserwując sytuację w Porozumieniu. Jednocześnie Jacek Kurzępa zapewniał w "Rozmowach pod Krawatem", że większość Zjednoczonej Prawicy w Sejmie jest "stabilna" i przyspieszone wybory nie są realnym scenariuszem.

W ugrupowaniu Jarosława Gowina doszło do wewnętrznych tarć. Część działaczy zwraca uwagę, że lider partii złamał statut.



Zdaniem posła PiS - niezależnie od tego - "łódka Zjednoczonej Prawicy się nie wywróci".



- Parlamentarzyści rozsiani w rozmaitych formacjach koalicyjnych, w Solidarnej Polsce, PiS-ie i Porozumieniu, mają również pełną świadomość, że program Zjednoczonej Prawicy jest naszym programem. Również indywidualnym, każdego z nas, posłanek i posłów oraz senatorów Rzeczypospolitej. Po to zostaliśmy w ostatnich wyborach powołani ponownie do Sejmu, żeby ten program realizować - mówił Kurzępa.



Poseł Jacek Kurzępa oceniał też, że Jarosław Gowin jest w "niezręcznej sytuacji" po ujawnieniu informacji o jego wiosennych tajnych negocjacjach z opozycją. I politycy tych formacji to wykorzystują, budując teraz narrację o możliwym przesileniu i powołaniu rządu "technicznego".