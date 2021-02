Średniowieczny tunel pod Zamkiem Książąt Pomorskich [ZDJĘCIA]

Fot. Zamek Książąt Pomorskich Fot. Zamek Książąt Pomorskich

Średniowieczny tunel odkryto 16 metrów pod poziomem szczecińskiego Zamku Książąt Pomorskich.

Jakie miał przeznaczenie, dlaczego powstał? To na razie jest tajemnicą. Odkrycie to wynik badań wzgórza i gruntu, na którym stoi Zamek po katastrofie z maja 2017 roku. Alpiniści i grotołazi spenetrowali w sumie 270 metrów tuneli.



Większość z nich to żelbetowe poniemieckie konstrukcje z okresu II wojny światowej. Wbudowano w nie 25 metrów ceglanego tunelu, sprzed kilkuset lat. Ten fragment znajduje się pod skrzydłem północnym.



Dyrektor Zamku Barbara Igielska chciałaby w przyszłości udostępnić tunele, jako atrakcję dla zwiedzających - ale o ile część współczesna jest w dobrym stanie, tak odcinek średniowieczny, podobnie jak powstałe zapadliska i kawerny, wymagają pilnych badań.



- Tunel średniowieczny obawiamy się jak zareaguje na zamiany wilgotności powietrza po otwarciu. Wiadomo, kilkaset lat przebywał we właściwie niezmiennych warunkach - mówiła Igielska.



Karol Krempa, kierownik działu inwestycji i remontów Zamku wyjaśniał, że średniowieczny tunel ma formę łuku.



- Musimy przede wszystkim wpuścić tam ekspertów, ponieważ też ta nasza wstępna eksploracja została przeprowadzona przez alpinistów-grotołazów. Musimy udrożnić dwa wejścia u podnóża skarpy - tłumaczył Krempa.



Zamek docelowo chciałby remontować dziedziniec, odbudować zniszczony w katastrofie fragment skrzydła północnego i przygotować tarasy na wzgórzu. To, jak i prace zabezpieczające Zamek, oznacza też wycięcie rosnących tam drzew.

Relacja Andrzeja Kutysa [Radio Szczecin]