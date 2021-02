W Szczecinie ruszyło tylko jedno kino

Kina od piątku mogą znowu działać. W Szczecinie jednak seanse zaplanowano tylko w Kinie Zamek w Zamku Książąt Pomorskich.

- Boimy się, że za chwilę możemy być znowu zamknięci - mówi właściciel najstarszego kina świata - Pioniera Jerzy Miśkiewicz.- W tej chwili decyzja jest rządu, który mówi, że możemy otworzyć kino warunkowo na dwa tygodnie. Poczekamy z tydzień, jak będzie wszystko ok, to otworzymy to kino 26 lutego i będzie działało - tłumaczy Miśkiewicz.- Również dystrybutorzy czekają z nowościami - dodaje dalej Miśkiewicz.Kino Zamek startuje jednak już w piątek. O godzinie 17:00 dwa głośne filmy koprodukowane przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomerania Film", oba wielokrotnie nagradzane i wyróżniane.Pierwszy to animacja Katarzyny Warzechy: - „We have one heart” to film, który opowiada prawdziwą historię Adama Witkowskiego, który w wieku 40-lat dowiedział się, że jego ojciec Kurd z Iraku żyje."Lekcja miłości" Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei to historia 70-letniej szczecinianki Joli, która zaczyna życie na nowo - mówi współscenarzystka dokumentu Anna Stroińska.- Jola tak naprawdę, w dosyć późnym wieku, zaczynała żyć tak jakby chciała, a nie tak jak oczekują od niej tego wszyscy naokoło. W filmie pojawiają się dwie najbliższe przyjaciółki Joli, ale też dużo koleżanek, które dzielą bardzo wiele smutnych, ale też i trudnych historii - dodaje Stroińska.Pokaz filmów w Kinie zamek w piątek o godzinie 17:00 i w sobotę o 14:00. Zaplanowano też spotkanie z reżyserką "Lekcji miłości".W Kinie Zamek codziennie zaplanowano po dwa, trzy seanse. Cały repertuar można znaleźć na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich.