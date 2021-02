Goście Kawiarenki skomentowali awarię ciepłowniczą w Szczecinie

Końca dobiega ciepłownicza saga w Szczecinie. W Elektrociepłowni Pomorzany działa drugi blok, który tydzień temu uległ awarii, pozbawiając ciepła około 30 tysięcy mieszkańców. Dyskutowali o tym goście "Kawiarenki Politycznej" na naszej antenie.

Leszek Duklanowski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość, mówił, że choć usterka przydarzyła się w elektrociepłowni należącej do PGE, to winę ponosi również dystrybutor ciepła, czyli miejska spółka SEC.- Problem polega na tym, że ciepłociągi nie pozwalały na to, żeby ta ciepłownia mogła zasilać miasto Szczecin. Gdyby SEC myślał wcześniej, to takiego problemu by nie było - stwierdził Duklanowski.Radny Bezpartyjnych Marek Kolbowicz zwracał uwagę, że PGE chciała być jedynym dostawcą ciepła w mieście, na co nie zgodził się prezydent Krzystek.- Pan prezes powiedział, że najlepiej jakby wszystkie alternatywne elektrownie w mieście były zlikwidowane, a on dostarczyłby całemu miastu i najlepiej jak byłby monopolistą. Ciekawe, jakby to było w tym momencie - powiedział Kolbowicz.Z Markiem Kolbowiczem zgadzał się radny Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski.- Bardzo ważne jest, żeby szukać dywersyfikacji źródeł ciepła, żeby w sytuacjach awaryjnych, jak te, móc sprawnie reagować i jeszcze sprawniej dostarczać ciepło, mimo że jeden z tych elementów mógłby nie zatrybić - uważa Jaskulski.Jak informuje Szczecińska Energetyka Cieplna, w PGE trwa przywracanie pełnych parametrów pracy drugiego bloku w elektrociepłowni Pomorzany. Wraz ze wzrostem mocy cieplnej tej elektrociepłowni, SEC redukuje moc cieplną z własnego, rezerwowego źródła Marlicza. Według danych z godz 9 Pomorzany pracują na 58 proc. mocy, elektrociepłownia Szczecin na 96 proc. Z pełną mocą pracują - miejski EcoGenerator i ciepłownia SEC-u przy ulicy Dąbskiej.