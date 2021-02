Właściciele najstarszego szczecińskiego kina - czyli Pioniera - uznali, że nie opłaca im się otwierać na dwa tygodnie, bez wiedzy o tym, co będzie dalej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od piątku znów działać mogą kina. Mogą, ale nie chcą.

Kiedy 5 lutego premier i minister zdrowia ogłaszali zniesienie części restrykcji, kinomaniacy na pewno się uśmiechnęli. Jak się jednak okazało, przedwcześnie. Na przykładzie Szczecina widać, że kina - choć znów mogą działać - to w większości się na to nie decydują.Helios tłumaczył, że wdrożenie w życie restrykcyjnych zasad w tak krótkim czasie jest trudne logistycznie. Multikino poinformowało, że najpierw chce skonsultować się ze swoimi dystrybutorami. A właściciele najstarszego szczecińskiego kina - czyli Pioniera - uznali, że nie opłaca im się otwierać na dwa tygodnie, bez wiedzy o tym, co będzie dalej. Jedynym działającym w Szczecinie kinem jest zatem Kino Zamek. Tam seanse wyświetlane są już od piątku.