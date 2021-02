Nauczyciele szczepią się w Netto Arenie. Ponad tysiąc chętnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad tysiąc nauczycieli zgłosiło się do szczepień w Netto Arenie w Szczecinie. Podawanie preparatów nauczycielom z klas 1-3, a także wychowawcom z przedszkoli oraz opiekunom ze żłobków rozpoczęło się w piątek.

Dziennie w hali widowiskowo-sportowej szczepionych będzie ok. 40 osób. Ci, którzy się zgłosili nie mają wątpliwości, że to jedyne wyjście, by walczyć z epidemią. - Pracujemy w żłobku i tak samo jesteśmy narażone na choroby. Uważam, że to jeden z ważniejszych sposobów, żeby zatrzymać pandemię. Nawet, jeżeli ma to zmniejszyć skutki zachorowania, to warto się zaszczepić. Nie było wątpliwości - mówiły nauczycielki.



Do 9 lutego chęć zaszczepienia się zgłosiło prawie 10 tysięcy nauczycieli, zainteresowanie jest spore - ocenia Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty. - Z informacji, które do nas docierają, należy spodziewać się, że to będzie większa liczba niż do tej pory, choćby z tego względu, że zakres, a więc klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe, będzie zdecydowanie większy.



Dziś ruszyły zapisy na szczepienia dla pozostałych nauczycieli szkół oraz dla nauczycieli akademickich.

