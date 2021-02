Co znajdzie się w świetlicy stoczniowej? Jest koncepcja [WIZUALIZACJE]

Mat. Grupa architektów "Domino" Mat. Grupa architektów "Domino" Mat. Grupa architektów "Domino" Mat. Grupa architektów "Domino" Mat. Grupa architektów "Domino" Mat. Grupa architektów "Domino"

Jest projekt koncepcyjny zagospodarowania budynków, w których znajduje się historyczna świetlica stoczniowa w Szczecinie. Wykonała go grupa architektów "Domino".

Projekt zakłada m.in. odnowienie obiektu oraz zagospodarowanie terenu wokół - mówi architekt Wojciech Dunaj.



- Jest to przykład modernistycznej architektury przemysłowej z okresu międzywojennego. Składa się z dwóch członów, które połączyła wieża zegarowa. Część z tego obiektu zostanie przeznaczona na salę wystaw, druga część na części komercyjne. Planujemy też zorganizować wystawy zmienne - do tego będzie służyła galeria. Program ma wzbogacić klub muzyczny - wyjaśnia Dunaj.



Do świetlicy stoczniowej ma prowadzić droga od bramy głównej, przy której znajdzie się ściana Pamięci. Powstanie też duży parking.



- Chcemy ten mur zachować właściwie w stanie nienaruszonym z elementami uzupełnień, które w przeszłości się tam odbyły, czyli mamy jakieś deski, starą cegłę, blachę na nity - to chcemy pokazać, bo to będzie taki świadek historii tego miejsca - mówi Dunaj.



W budynkach świetlicy stoczniowej ma się znaleźć siedziba Szczecińskiego Centrum Solidarności. Obiekt ma przejąć od miasta Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.