"Kościół jest niszczony przez polityków, bo jest wciągany w grę polityczną"

Rozdział Kościoła od państwa to jedna z najważniejszych obecnie rzeczy do zrobienia w Polsce - przekonywała w "Rozmowach pod Krawatem" posłanka Paulina Hennig-Kloska.

W poniedziałek ogłosiła przejście z Koalicji Obywatelskiej do ruchu Polska 2050. We wtorek w naszym studiu broniła Szymona Hołowni, który jako jeden z pierwszych punktów swojego programu podjął kwestie relacji na linii państwo-kościół. Jeszcze przed tym, jak przykładowo przedstawił swoje propozycje poprawy sytuacji w służbie zdrowia czy gospodarce.



- Kościół jest niszczony przez polityków, bo jest przez nich wykorzystywany i wciągany w grę polityczną. A jednocześnie nawarstwiają się tam problemy. Dzisiaj to jest niezwykle ważne. Taki kościół będzie tracił w oczach wiernych. To jest niezwykle ważny obszar dla szeregu osób, które należą do Kościoła w Polsce. Natomiast drugie, to jest oczywiście ten cały obszar pozostałych elementów programu, on jest - zapewniała posłanka.



Program w innych obszarach jest "jako zalążek", teraz "trzeba go opakować w konkretne elementy i propozycje", nad czym "pracują eksperci" - mówiła Hennig-Kloska.