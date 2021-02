Jest pomysł na zagospodarowanie historycznej świetlicy stoczniowej

Historyczne miejsce zostanie przejęte przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przerobione w Szczecińskie Centrum Solidarności.

Takie pomysły pojawiały się od wielu lat, ale na przeszkodzie stawały przepychanki kompetencyjne między urzędnikami. To już na szczęście przeszłość - mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" Mieczysław Jurek, przewodniczący NSZZ Solidarność w regionie.- To okazuje się, że było głównym hamulcem w tej inicjatywie. Co roku raczej urzędnicy zastanawiali się, jak się wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje niż tym, żeby popychać sprawy do przodu - wyjaśniał Jurek.Świetlica stoczniowa, to bardzo ważne miejsce dla tożsamości Szczecina - dodawał historyk doktor Marcin Stefaniak.- Społeczeństwo Szczecina ukształtowało się w wyniku dwóch wydarzeń Grudnia'70 i Sierpnia'80, jedno i drugie miało miejsce w świetlicy. Dla mnie jest więc oczywiste, że to miejsce jest wyjątkowe, a przede wszystkim bardzo ważne w historii miasta - tłumaczył Stefaniak.Utworzenie Szczecińskiego Centrum Solidarności będzie kosztowało około 60 milionów zł.