Urząd Marszałkowski wyjaśnia, dlaczego drzewa przy SP nr 3 zostały wycięte

O wycinkę drzew wnioskowała Gmina Miasto Szczecin na prośbę dyrekcji SP nr 3 przy ul. Reymonta - tak w mailu wysłanym do naszej redakcji Urząd Marszałkowski wyjaśnia, dlaczego drzewa zostały usunięte z terenu szkoły.

O sprawie informowaliśmy rano. Jak mówili naszemu reporterowi rodzice, nie mieli pojęcia o planowanej wycince.- Pierwsza moja myśl, czemu, po co i dlaczego. - W tej chwili dopiero spojrzałam, że jest wycięte. - Stare jakieś specjalnie nie są. - Może kiedy będą nowe drzewa, to będzie lepiej. Z drugiej strony szkoda takich wielkich drzew - mówią mieszkańcy.Jak wyjaśniają urzędnicy: „”.Szkoła Podstawowa nr 3 Szczecinie otrzymała zgodę na usunięcie 13 lip i dwóch brzóz. Na placówkę nałożono jednocześnie obowiązek nasadzeń zastępczych w stosunku 1 do 1. To drzewa m.in. z gatunku: lipa szerokolistna, klon czy tulipanowiec.